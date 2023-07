Dopo Daniele Dal Moro, è stato il turno di Oriana Marzoli di chiarire sui social la sua posizione. La finalista del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a un lungo sfogo e lo ha fatto su Mtmad, un social network che probabilmente non tutti conoscono, trattandosi infatti di una piattaforma spagnola. Oriana nel suo post ha manifestato la sua delusione, che cosa avrà detto?

Oriana Marzoli: “Ho sempre avuto intenzioni serie nelle relazioni”

Prima dello scoppio del caso delle chat private pubblicate da Nicole Murgia, Oriana Marzoli aveva parlato di nuovo della fine della storia don Daniele Dal Moro e delle belle parole rivolte a lei da un suo ex fidanzato di nome Luis. Oriana ha dichiarato: “In tutte le relazioni che ho avuto ho sempre avuto intenzioni formali e serie. Mi sarebbe piaciuto arrivare a qualcos’altro. Ovviamente entro nella vita di una persona per insegnarle qualcosa e anche l’altra persona entra nella mia vita per insegnarmi qualcosa”.

La finalista del Gf Vip 7 mette le cose in chiaro

Oriana è andata avanti parlando di Daniele, anche se non l’ha menzionato direttamente, così come delle interferenze da parte delle sue amiche. La finalista del GF Vip 7 ha spiegato come molti vorrebbero che raccontasse di più, ma non lo farà. Ha però voluto mettere le cose in chiaro: “Nessuno deve dubitare dei miei sentimenti, perché io non gioco con l’amore, non sono quel tipo di persona”.