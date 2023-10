Basciano, la sorella lo difende: "Nessun tradimento tra lui e Sophie"

Dopo le pesanti accuse rivolte da Sophie Codegoni all’ex fidanzato, Alessandro Basciano, anche la sorella dell’ex gieffino è voluta intervenire in sua difesa.

Giorgia Nicole Basciano difende il fratello

A quanto pare la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è finita nel peggiore dei modi e nelle ultime ore anche Giorgia Nicole Basciano, sorella dell’ex gieffino, è intervenuta pubblicamente in sua difesa. Giorgia Nicole ha affermato che suo fratello non avrebbe mai tradito Sophie (cosa che invece ha sostenuto l’ex fidanzata influencer). “Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono”, ha dichiarato nelle sue stories via social, e ancora: “Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato (…) Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose”.

Stando a quanto affermato da Giorgia Nicole, qualcuno avrebbe voluto “incastrare” suo fratello. “Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”, ha dichiarato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento sembra evidente che tra lui e Sophie le cose siano finite nel peggiore dei modi.