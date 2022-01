Nello studio di Mara Venier si parla di Covid con "Chiedilo agli esperti" ma loro, Bassetti e Sileri, parlano di distanziamento ma sono troppo vicini

Loro due, Matteo Bassetti e Pierpaolo Sileri parlano di distanziamento e di misure necessarie a contenere il Covid ma sono troppo vicini e molti, fra telespettatori, utenti social e media, hanno notato “l’incongruenza” durante l’intervento congiunto a Domenica In. Il dato empirico è che l’avvento della pandemia non ha solo rivoluzionato i protocolli sanitari ma ha segnato e stravolto moltissimi comportamenti sociali, incluso il cosiddetto linguaggio del corpo.

Bassetti e Sileri che parlano di distanziamento ma distanziati non lo sono

Chi significa? Che da due anni a questa parte tra quarti buoni del pianeta hanno elaborato posture di “difesa” dalle possibilità di contagio e quindi di cautela nelle interazioni umane che ormai sono istintive: nessuno quasi più si tocca o sta troppo vicino al prossimo, ove sia possibile farlo o sia didattico farlo con più attenzione come in un contesto mainstream e televisivo.

Come sono cambiate regole ed abitudini degli italiani e con esse la capacità di osservare chi non le rispetta

Ed a traino di queste nuove liturgie, come fa notare bene Fanpage, è nata una nuova “pignoleria”, una rinnovata capacità di osservare persone e circostanze in cui da quelle misure si va in deroga. Ecco, è proprio quello che è accaduto durante la puntata di Domenica In del 30 gennaio, con Bassetti e Sileri assisi allo stesso tavolo e in evidente “promiscuità”. Il medico ed il vice ministro non osservavano insomma il distanziamento sociale e chi li osservava ha osservato la cosa, che non è piaciuta moltissimo.

Il cattivo esempio per chi rispetta le regole e l’incentivo per chi vuole violarle e cerca modelli

E non è piaciuta anche a fare la tara al fatto che sono vaccinati, che per partecipare a trasmissioni serve il tampone e che la Omicron ha ridefinito al ribasso per questa categoria i parametri di rischio. E l’immagine dei due che molto vicini non tenevano conto del distanziamento è diventata il paradigma di quello che esattamente in questo momento si deve evitare: un cattivo esempio per chi ha sempre osservato le regole ed un incentivo per chi le regole non le vuole rispettare e cerca sponde autorevoli come un luminare o un esponente del governo.