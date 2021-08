Beatrice Valli ancora positiva al Covid sbotta sui social: “Non facciamo i furbetti!”

Beatrice Valli, positiva al Coronavirus da ben 2 settimane, ha tuonato contro alcuni fan via social.

Da circa due settimane Beatrice Valli è confinata con la sua famiglia a Forte dei Marmi dove è risultata positiva al Coronavirus.

Beatrice Valli: il Covid

Beatrice Valli, Marco Fantini e i loro tre bambini sono risultati positivi al Coronavirus mentre si trovavano in vacanza a Forte dei Marmi e così hanno trascorso circa 2 settimane chiusi in casa, in attesa che il tampone dia loro finalmnete risultato negativo.

Con loro sarebbe presente anche la colf, che oltre ad alloggiare nella stessa villa sarebbe stata la prima a risultare positiva al virus. “Siamo a bassa carica, non abbiamo più sintomi ma restiamo a casa, com’è giusto che sia. Mi state scrivendo in tantissimi diverse cose, diverse ipotesi. Non ci sono ipotesi, le leggi sono precise”, ha dichiarato l’ex volto di Uomini e Donne, che sui social si è scagliata contro alcuni utenti: “Ognuno sta facendo quello che gli pare da quello che mi state dicendo… non fate caz*ate, non è che se non avete sintomi allora uscite, così attaccate tutto a tutti! Noi, dal primo giorno in cui non ci sentivamo bene, ci siamo chiusi in casa, vaccinati o non vaccinati”, ha dichiarato.

Attraverso i social Beatrice Valli ha anche precisato che la colf risultata positiva al Coronvirus vivrebbe insieme alla famiglia e per questo sarebbe stata immortalata in alcune loro stories: “Mi state rispondendo alle stories precedenti… allora sì, dietro si vedeva la signora che lavora e vive con noi, lei è stata la prima ad essere positiva. Ripeto: vive con noi. Per questo è senza mascherina”, ha dichiarato.

Beatrice Valli: i sintomi

Beatrice Valli ha dichiarato che finora lei e i suoi bambini non avrebbero accusato sintomi particolarmente gravi del virus mentre, durante la prima settimana, il suo fidanzato Marco Fantini non sarebbe stato bene.

“Abbiamo tutti il Covid-19. Sì, ragazzi, anche i bimbi. Quello che sta un pochino peggio è Marco. Ha già cominciato una cura ed è separato. Era qualche giorno che non stavamo benissimo […] Le vacanze le finiremo in casa. Staremo qua finché non ci passerà. Dovevo tornare a Milano per alcuni impegni di lavoro e poi un’altra vacanza in programma… tutto saltato”, aveva dichiarato.

Beatrice Valli: il vaccino

Durante la quarantena a Forte dei Marmi – dove lei e la sua famiglia stavano trascorrendo le vacanze – Beatrice Valli ha dichiarato che non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione anti-Covid a causa di una cura ormonale.