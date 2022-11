Beatrice Valli, il Gender reveal party del quarto figlio: la reazione di Marco Fantini

Beatrice Valli ha organizzato una piccola festa per svelare ai suoi familiari il sesso del suo quarto bebè (di cui lei era l’unica a conoscenza) e a seguire lo ha svelato anche ai fan dei social.

Beatrice Valli: il quarto bebè

Beatrice Valli e Marco Fantini aspettano il loro quarto figlio e a sorpresa l’influencer ha svelato che si tratterà di un’altra femmina. Beatrice è già mamma di Alessandro (avuto da una sua precedente relazione) e delle piccole Bianca e Azzurra (avute insieme a Marco Fantini). Il marito dell’influencer sperava di poter avere finalmente un maschio e la sua reazione quando ha scoperto che sarebbe arrivata invece un’altra bambina ha divertito i suoi fan: “No ma davvero?”, ha detto Fantini esplodendo un palloncino da cui sono usciti un paio di calzini rosa, e ancora: “Aspetta, mi devo riprendere.

Cioè… tre femmine…”.

Beatrice Valli si è poi sbrigata a precisare che per loro che il bebè in arrivo fosse stato un maschio o femmina non sarebbe stato importante: “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”, ha scritto l’influencer sui social.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia e non vedono l’ora di saperne di più sulla quarta bambina della coppia.