Venerdì 19 gennaio 2024 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Stando alle anticipazioni, Ridge riceverà la visita degli assistenti sociali per Douglas. Forrester non la prenderà per niente bene.

Beautiful: anticipazioni puntata 19 gennaio 2024

La nuova puntata di Beautiful, in onda venerdì 19 gennaio 2024, si prospetta imperdibile. Come le anticipazioni ci avevano annunciato da qualche tempo, gli assistenti sociali arriveranno in casa Forrester. L’appuntamento si apre con Ridge che è appena tornato a casa per giocare a scacchi con Eric.

Beautiful, anticipazioni 19 gennaio 2024: arrivano gli assistenti sociali

Mentre Ridge sta giocando a scacchi con Eric, qualcuno arriva a bussare alla loro porta. Forrester si ritrova davanti agli assistenti sociali, arrivati in casa per indagare sul caso Douglas Forrester. Gli ispettori del servizio tutela minori devono accertare che il bambino viva in un ambiente idoneo alla sua età e non pericoloso.

Beautiful, anticipazioni 19 gennaio 2024: lo sfogo di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful del 19 gennaio 2024 proseguono con Steffy che si sfoga con Finn. La figlia di Ridge sostiene che Brooke sia il male principale di suo padre. E’ a causa sua se Ridge è infelice e lo resterà fino a quando non si libererà di lei.