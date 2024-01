Le anticipazioni di Beautiful, nella settimana che va da lunedì 8 a sabato 13 gennaio, promettono diversi colpi di scena. Gli scontri familiari tra Forrester e Logan, ovviamente, sono al centro della scena.

Beautiful: anticipazioni dall’8 al 13 gennaio 2024

La settimana che va dall’8 al 13 gennaio 2024, Beautiful riserva diversi colpi di scena ai telespettatori. Secondo le anticipazioni, ci saranno rivelazioni scioccanti e accese frizioni familiari tra i Forrester e i Logan. Si inizia con Hope e Brooke che, determinate a non tollerare più comportamenti inaccettabili, affrontano Steffy e Taylor. Intanto, Deacon sta lottando per controllare Sheila, la cui presenza minaccia di destabilizzare ancora di più la situazione.

Beautiful, anticipazioni: scontro tra Forrester e Logan

Le anticipazioni di Beautiful dall’8 al 13 gennaio proseguono con il confronto tra Brooke e Hope e Taylor e Steffy. La discussione si fa più accesa quando Steffy ribadisce che suo padre deve tornare alla famiglia dei Forrester e non ai Logan. Sia Steffy che Hope sono determinate a difendere le proprie opinioni e, di conseguenza, cresce anche la tensione tra Brooke e Taylor. Brooke accusa Taylor di non controllare le azioni di Steffy, sottolineando che la ragazza sta seminando il caos. Taylor, dal canto suo, non si scusa e riflette sulla storia tra Brooke e Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Thomas con un coltello

Le anticipazioni di Beautiful dall’8 al 13 gennaio 2024 annunciano che Hope rimane sola con Thomas per cercare di capire la sua posizione nella controversia familiare. Thomas nega coinvolgimenti in piani contro Brooke, ma ammette di essere stato vicino a Steffy in momenti critici. Intanto, Brooke sgrida Taylor per il bacio con Ridge a Montecarlo. Le discussioni tra le due famiglie crescono quando Brooke va da Thomas per parlare di Douglas. Ad un certo punto, la donna scopre che lui ha un coltello in mano.