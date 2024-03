Dopo le esperienze di Belen Rodriguez in Mediaset, sembrerebbe sempre più vicino l’accordo con la Rai per essere una dei concorrenti nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Secondo quanto riportato da Dagospia, Belen Rodriguez potrebbe essere una delle concorrenti principali nella prossima edizione di Ballando con le stelle, c’è pero un ma:

«Candela flash! Le porte di viale Mazzini potrebbero aprirsi per Belen Rodriguez. Sarà davvero una concorrente di ‘Ballando con le stelle’? La trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet. Milly Carlucci l’aveva cercata già la scorsa edizione ma Belen aveva scelto il salotto dell’amica Mara Venier. ora l’argentina, fuori da Mediaset, sarebbe pronta a scendere in pista».