"Belen alticcia sul volo per Dubai": l'indiscrezione

Stando a un’indiscrezione circolata nelle ultime ore in rete, Belen Rodriguez avrebbe esagerato con gli alcolici sul volo che l’ha condotta alle Maldive facendo scalo a Dubai.

Belen alticcia sul volo per Dubai

Nelle ultime ore in rete ha preso piede un’indiscrezione riportata da un presunto passeggero che si sarebbe trovato sullo stesso volo preso da Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni per Dubai. L’uomo avrebbe fatto sapere che la showgirl avrebbe bevuto alcuni alcolici durante il viaggio e che, una volta “alticcia”, si sarebbe sentita dare un rifiuto dal personale di bordo dopo che lei avrebbe chiesto di bere ancora.

A seguire Belen si sarebbe addormentata con un plaid e avrebbe raggiunto il luogo dove lei ed Elio Lorenzoni stanno trascorrendo la loro vacanza da sogno, e dove sembra che lui le abbia chiesto di sposarlo. La stessa showgirl nelle ultime ore ha mostrato infatti il prezioso anello di fidanzamento che le sarebbe stato regalato dall’imprenditore bresciano e sui social ha scritto un inequivocabile “sì”. In tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se finalmente emergeranno ulteriori particolari sulla storia tra lei e Lorenzoni. Per adesso sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan dei social non resta che attendere.