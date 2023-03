Belen Rodriguez, nel corso dello speciale Le Iene Inside, ha confermato i tradimenti di Stefano De Martino. La showgirl argentina ha confessato di aver più volte “spezzato le ossa” al marito.

Durante l’ultima puntata de Le Iene Inside, Belen Rodriguez ha raccontato alcuni retroscena sul suo matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha confermato i vari tradimenti dell’ex allievo di Amici, rivelando che si è ritrovata a spezzargli più volte “le ossa“.

Alla domanda “Tuo marito è birichino?“, Belen ha candidamente risposto:

Nina Palmieri, conduttrice de Le Iene Inside, ha chiesto: “Ma gli spezzi le ossa?“. La Rodriguez, senza giri di parole, ha ammesso:

Belen e Stefano si sono conosciuti ad Amici nel 2012. Lei era fidanzata con Fabrizio Corona, lui era impegnato con Emma Marrone. La passione ha avuto la meglio e la Rodriguez e De Martino hanno mollato i rispettivi compagni. Da quel momento ad oggi si sono lasciati più volte, lei ha addirittura avuto un figlio con un altro uomo, ma l’amore ha sempre trionfato. A Le Iene Inside, la showgirl ha dichiarato:

“L’amore per me è quando riesci ad amare senza dare nulla in cambio. Cosa penso della monogamia? A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”.