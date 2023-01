Belen Rodriguez: "Stefano? C'è più maturità, non ci saranno sorprese"

Belen Rodriguez ha parlato del terzo tempo della sua vita, che la vede nuovamente felice accanto a Stefano De Martino.

La showgirl argentina ha ammesso che non ha mai smesso di amarlo.

Belen Rodriguez: il terzo tempo con Stefano

Intervistata dal magazine argentino F, Belen Rodriguez ha parlato della ritrovata stabilità sentimentale con Stefano De Martino. I due, anche se hanno vissuto tanti alti e bassi, adesso sono felici come non mai e hanno promesso ai fan che non commetteranno più gli errori del passato. “C’è più maturità e questa volta non ci saranno sorprese e ribaltoni“, ha ammesso la Rodriguez.

Belen ha sempre amato Stefano

La Rodriguez ha ammesso di aver sempre amato Stefano. Ha cercato di fuggire da lui, ma il suo cuore non le ha mai mentito. Ha dichiarato:

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. (…) La scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia è qualcosa che non mi sarei mai aspettata”.

Belen vicina a Stefano anche nel lavoro

Non solo sul piano privato, adesso Belen è vicina a Stefano anche sul versante lavorativo. Il fatto che oggi lui sia professionalmente realizzato rende tutto più semplice. La Rodriguez ha dichiarato: