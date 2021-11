Belen conquista tutti con la gonna a frange: il costo e i dettagli

Belen Rodriguez ha conquistato i fan con la gonna a frange, uno dei capi must have dell'autunno 2021.

Belen Rodriguez ha conquistato i fan dei social mostrandosi con un capo cult di questa stagione: la gonna a frange.

Belen Rodriguez: la gonna a frange

Senza dubbio le frange sono uno dei must della stagione 2021 e 2022 e infatti oltre a Belen Rodriguez anche Solel Sorge ed Elisabetta Gregoraci si sono mostrate con un capo a frange nelle ultime settimane.

Belen ha scelto un modello attillato nero con frange arricchite da cristalli e maglia cropped di Gaelle Paris. Il costo del capo d’abbigliamento sarebbe di be 119 euro mentre la maglia costerebbe 155 euro. Modelli simili (ma sul bianco) sono stati sfoggiati anche da Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci (che li hanno mostrati via social) e da Soleil Sorge (che ha indossato una gonna a frange sui toni del panna al GF Vip 6)

Belen Rodriguez: la vita privata

Da alcune settimane Belen Rodriguez è al centro di una bufera per la sua presunta crisi con il fidanzato Antonino Spinalbese. I due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e la showgirl non ha proferito parola neanche quando il giovane hair stylist ha avuto un incidente d’auto alcuni giorni fa. Non è chiaro se i due si siano separati o meno e per il momento entrambi hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Per la showgirl argentina quello con l’hair stylist milanese è stato il primo grande amore dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, padre del suo primo figlio, Santiago. I due erano tornati insieme nel 2019 dopo una lunga e dolorosa separazione, ma il loro ritorno di fiamma era durato appena un anno (si sono detti definitivamente addio all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus).

Durante l’estate 2020 Belen è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la sua seconda bambina, Luna Marì. La piccola è rimasta a vivere insieme alla showgirl. “Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio. La persona che mi fa stare bene”.