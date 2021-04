Belen, cosa potrebbe accadere prima della nascita della seconda figlia?

Cosa potrebbe accadere prima della nascita di seconda figlia di Belen? Una domanda che si stanno facendo in molti.

Se lo saranno chiesto in molti in questi ultimi tempi. Cosa potrebbe chiedere succedere prima della nascita della secondogenita Luna Marie? Per la nota presentatrice televisiva potrebbero arrivare presto molte novità. Stando a quanto riportato da Libero per Belen e il nuovo compagno Antonio Spinalbese potrebbero arrivare ben presto fiori d’arancio.

Il loro amore appare sui social ormai solido con Belen che non manca di mandare dolci dediche al compagno. C’è di più perché stando a quanto rivelato da fonti riportate da Libero la coppia potrebbe sposarsi con un matrimonio “lampo”.

Belen, cosa accadrà dopo la nascita della seconda figlia

Una nascita che potrebbe arrivare tra circa tre mesi. “E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie”, scrive Libero.

Nel frattempo il primo figlio della showgirl Santiago avuto dal primo marito Stefano Di Martino è cresciuto e ha ora 8 anni. Il piccolo “sarebbe pazzo” del nuovo compagno della madre. In ogni caso la showgirl attualmente è pronta per la sua avventura ovvero la futura nascita della piccola Luna Marie.