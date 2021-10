Belen e Cecilia in bikini: lo shooting è bollente

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia si sono lasciate immortalare durante uno shooting bollente in costume da bagno.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia si sono concesse uno shooting bollente per la loro sensuale linea di costumi, Mefui.

Belen Rodriguez: lo shooting bollente

Con le loro curve vertiginose e la loro bellezza mozzafiato, Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno infiammato i social, mostrandosi durante uno shooting per la loro linea Mefui.

Le due si sono lasciate andare a scatti sensuali e pose provocanti che hanno immediatamente fatto il giro della rete per la gioia dei fan.

Belen Rodriguez: la maternità

A pochi mesi dalla nascita della figlia Luna Marì (nata il 12 luglio 2021) Belen Rodriguez è tornata a sfoggiare la sua forma perfetta e il suo corpo da urlo. La showgirl sembra essere più felice che mai accanto alla piccola Luna e al suo compagno, Antonino Spinalbese, che non perde di vista un secondo la bambina. Lui e Belen hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate 2020 e ben preso la loro unione è diventata salda e importante, tanto da spingerli a cercare presto un figlio.

Un anno più tardi il loro desiderio è stato coronato dall’arrivo della piccola Luna Marì.

Belen Rodriguez: la vita privata di Cecilia

Cecilia Rodriguez è legata da 4 anni a Ignazio Moser, con cui convive a Milano. Dopo la nascita della sua nipotina la showgirl ha ammesso che le piacerebbe avere presto anche lei un bambino. “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma.

Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha dichiarato la modella. Lei e Ignazio per il momento hanno affermato di non essere in cerca invece dei fiori d’arancio: il matrimonio per i due, che già vivono insieme da 4 anni, non sarebbe una priorità.

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia vanno d’accordo e la giovane modella non perde occasione per trascorrere il suo tempo con i suoi nipotini, Luna e Santiago. Santi è il figlio che Belen ha avuto insieme al suo ex marito, Stefano De Martino, e oggi è orgoglioso fratello maggiore della piccola Luna. Anche Belen sembra orogliosa e serena e sono in tanti a chiedersi se finalmente la showgirl, accanto ad Antonino Spinalbese, abbia finalmente trovato la felicità.