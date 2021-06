Belen e la maternità, ma quando nascerà Luna? La nascita è prevista fra pochi giorni e la showgirl non fa mistero della sua emozione

Belen Rodriguez e la sua seconda maternità, ma quando nascerà Luna Marie? La piccola frutto dell’amore fra la showgirl ed Antonino Spinalbese sta per venire alla luce e la showgirl si prepara al lieto evento postando foto e video di annuncio sui suoi account social.

La gravidanza di Belen sta procedendo benissimo e proprio una storia su Intagram condivisa dalla “quasi mamma” ha dato al cifra di quel momento magico: una ecografia di fine maggio chiosata da Belen con un bellissimo “manca poco”.

Belen e la maternità, quando nascerà Luna? Il lieto evento previsto a luglio

Si, ma quanto poco? L’ufficialità dell’annuncio fa il paio con i conti che il gossip sta tenendo ormai dall’annuncio dello stato interessante della showgirl: Luna Marie nascerà a luglio, il mese prossimo, o almeno per allora è prevista la nascita.

E Belen è impaziente come tutte le madri. Una impazienza la sua che trova piena giustificazione, secondo il gossip, in alcuni elementi che le rendono emozionata come di fronte alla prima nascita.

Belen ma quando nascerà Luna? Sarà la prima figlia femmina

Fanno infatti rimarcare i media specializzati che è vero che la Rodriguez ha già vissuto la meravigliosa esperienza della maternità, ma è la prima volta che la sperimenterà con una figlia femmina.

Proprio a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, qualche tempo fa e con visibile emozione era stata la stessa Belen a confessare: “Si, sognavo che fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.

Belen e la maternità, ma quando nascerà Luna, la sorellina di Santiago?

Belen è già mamma dello splendido Santiago, che ad aprile ha festeggiato otto anni ed è il figlio nato dal matrimonio della showgirl con Stefano De Martino; proprio in occasionedel suo compleanno i festeggiamenti erano stati all’isegna dell’assoluto rispetto dei ruoli genitoriali. E del rapporto con Santiago Belen aveva parlato prima della nuova maternità: “Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere. Magari se non fossi Belen avrei già tre figli, ma, un po’ per il lavoro che faccio e un po’ per le situazioni della vita, sono felicissima così. E poi penso che oggi non esista per nessuno una ‘vita tranquilla’”.