Belen in lacrime sui social. I fan non hanno alcun dubbio: è colpa di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ha condiviso un video in cui si mostra in lacrime. I fan si sono subito preoccupati, iniziando a fare ipotesi che, neanche a dirlo, coinvolgono Stefano De Martino.

Belen in lacrime sui social: i fan sono preoccupati

Via Instagram, Belen Rodriguez si è mostrata ai fan con le lacrime agli occhi. La showgirl argentina sta vivendo un momento personale piuttosto complicato. Il suo matrimonio con Stefano De Martino è nuovamente giunto al capolinea e anche se lei dovrebbe avere già trovato un nuovo compagno, tale Elio Lorenzoni, l’umore non sembra essere alle stelle.

Belen: lacrime dopo il pomeriggio con i figli

Dopo aver trascorso un pomeriggio con i figli Santiago e Luna Marì, Belen ha postato su Instagram un mini video dove si mostra con gli occhi lucidi. La Rodriguez non ha aperto bocca, si è limitata a fissare l’obiettivo. Uno sguardo può dire più di mille parole, motivo per cui i fan hanno subito collegato la sua commozione alla rottura da Stefano.

Le lacrime di Belen sono colpa di Stefano De Martino?

Il video condiviso dalla Rodriguez è muto e non è accompagnato da alcuna didascalia. E’ per questo che non possiamo sapere da cosa o da chi siano state causate le lacrime. Eppure, i fan non hanno alcun dubbio: “Basta mezzi uomini, pensa a te stessa Belen“. Il riferimento a Stefano De Martino è chiaro.