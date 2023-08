Ancora una frecciatina da parte di Belen Rodriguez a Stefano De Martino. Questa volta, però, la showgirl argentina ha messo in mezzo il figlio Santiago, il bimbo che i due hanno messo al mondo dieci anni fa.

Belen sgancia un’altra frecciatina a Stefano De Martino

Il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nuovamente giunto al capolinea. Mentre lei è apparentemente felice accanto ad Elio Lorenzoni, con cui è stata anche pizzicata al pronto soccorso, il conduttore napoletano continua ad avere relazioni fugaci e, ovviamente, segretissime. Nelle ultime ore, la showgirl argentina ha sganciato l’ennesima frecciatina all’ex marito.

Belen colpisce Stefano usando Santiago

Dopo il video dei cervi, una chiara allusione ai tradimenti di Stefano, Belen ha lanciato un’altra frecciatina all’ex. I fan hanno notato che, tra le varie condivisioni social di Veronica Cozzani, mamma della Rodriguez, appare Santiago con una maglia particolare. Il bambino sfoggia la t-shirt della nazionale argentina.

Argentina – Napoli: 1 a 0

Sulla maglietta indossata da Santiago compare in bella vista il nome Rodriguez. Secondo i fan questa è un’altra frecciatina a De Martino, da sempre tifosissimo del Napoli, che in occasione dell’ultimo compleanno di suo figlio gli ha regalato una maglia della squadra partenopea con su scritto: “Io tifo Napoli come il mio papà“.