Belen, la versione non convince: "Ho detto io addio a Le Iene"

Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez ha svelato alcuni retroscena sulle difficoltà da lei vissute nell’ultimo anno e sul suo addio ai suoi impegni tv.

Belen Rodriguez: l’adio agli impegni televisivi

Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez ha confessato di essere arrivata a pesare 49 chili dopo il suo addio a Stefano De Martino e ha anche ammesso di aver sofferto di depressione. Per questo motivo la showgirl avrebbe deciso di mettere in pausa i suoi impegni tv, e a tal proposito ha detto:

“Quest’anno ho rifiutato io di tornare con Le Iene e Tu Si Que Vales. Avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché avrei creato problemi con la produzione. Io sono una privilegiata. Ho preferito lasciare. Non c’ero. Ero smarrita, è stato l’anno più difficile della mia vita. Sono caduta in basso, così in basso che più di così non si poteva”.

Sui social in tanti hanno dimostrato di non credere alla versione della showgirl e si chiedono se in realtà non ci siano altre verità in merito al suo addio al programma di Davide Parenti. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Nel frattempo il suo ex, Stefano De Martino, ha replicato alle sue parole durante un’intervista a Che Tempo Che Fa.