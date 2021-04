Belen Rodriguez: compenso da record per la sua partecipazione a Canzone Segreta

Per essere presente a Canzone Segreta di Serena Rossi su Rai Uno pare che Belen Rodriguez abbia ricevuto un cachet da urlo

Canzone Segreta di Serena Rossi su Rai Uno sta riscuotendo buoni risultati in termini di ascolti, con uno share attestatosi intorno al 17%. Nella 4a puntata del nuovo show serale della tv di Stato tra gli ospiti c’era anche la super popolare quanto richiestissima Belen Rodriguez.

La splendida argentina pare ad ogni modo che si sia fatta pagare decisamente bene da mamma Rai, secondo quanto traspare dal resoconto di Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”. Il giornalista ha infatti parlato addirittura di un cachet da record, alzando così la curiosità generale sulla possibile cifra.

A Viale Mazzini si vocifera dunque che la showgirl argentina abbia ricevuto un cachet decisamente fuori mercato, come riportato anche da BlogTivvu.com. Pur non conoscendo tuttavia la reale cifra, si parla di un compenso astronomico, in merito al quale la stessa Rai ha preferito non dare dettagli.

Nel mentre, pare che le nozze tra la sorella Cecilia Rodriguez e l’ex ciclista Ignazio Moser non siano più così imminenti come precedentemente ipotizzato. Pare infatti che il matrimonio dei due ex gieffini sia saltato a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid-19. Inoltre anche la gravidanza di Belen avrebbe preso il sopravvento, scombinando un po’ i piani della coppia. La sorella più famosa delle Rodriguez aspetta di fatto la sua secondogenita dal suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, che dovrebbe nascere fra pochissimo.