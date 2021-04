“Canzone Segreta”: prolungato lo show Rai condotto da Serena Rossi

Non è destinato ad arrestarsi il successo di "Canzone Segreta", show condotto dalla talentuosa Serena Rossi, che è stato prolungato

A lanciare la notizia in anteprima è stato Davide Maggio, che nel suo sito ha annunciato un prolungamento dello show del venerdì sera di Rai 1 “Canzone Segreta”, il quale ha riscosso un forte successo in termini di ascolti in tutte le sue puntate.

Prolungato “Canzone Segreta”

Si era conclusa il 9 aprile, la prima edizione del programma rivelazione del palinsesto Rai “Canzone Segreta”, forte del successo ricevuto, Rai 1 ha infatti deciso di prolungare lo show, mandando in onda tre nuove puntate che si intitoleranno “Stasera Canzoni Segrete“, che andranno in onda rispettivamente, il 9 aprile, il 16 aprile e il 23 aprile.

Anticipazioni su “Stasera Canzoni Segrete”

Stando alle anticipazioni fornite da Davide Maggio, la nuova puntata conclusiva del 23 aprile di “Canzone Segreta”, ospiterà tre nuove storie e dunque tre nuovi protagonisti dello spettacolo, che seduti su una sedia bianca e inconsapevoli di ciò che accadrà in studio, assisteranno ad una sorpresa interamente dedicata a loro.

Ma non solo, pare che ad arricchire la serata, ci sarà anche una speciale sorpresa preparata ad hoc dalla padrona di casa, Serena Rossi.

In questo speciale appuntamento pare sia prevista anche una sezione della puntata dedicata ai momenti più belli delle 5 puntate trascorse, in questa fase, verranno riproposte tre sorprese andate in onda nelle puntate precedenti.