Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: la showgirl torna a casa con Luna Marì

Belen Rodriguez torna a casa con Luna Marì

A 2 giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez ha finalmente potuto lasciare l’ospedale in cui ha dato alla luce la bambina.

Lei e Antonino Spinalbese sono rientrati a Milano, dove ad attenderli hanno trovato il resto della famiglia e il figlio della showgirl Santiago, impaziente di poter conoscere la sua sorellina. Per la coppia è stato preparato anche un piccolo party con pasticcini rosa e torta a tema, dedicati alla piccola Luna.

Nella mattina del 14 luglio (ad appena 48 ore dalla sua nascita) la bambina è stata portata in terapia intensiva per un monitoraggio. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e dopo alcune ore lei e Belen hanno potuto lasciare definitivamente l’ospedale. La modella argentina ha postato sui social alcune immagini della bambina, di cui sembra essere più orgogliosa che mai.

Belen Rodriguez: la nascita della figlia

La piccola Luna Marì è nata nella notte del 12 luglio, proprio mentre in Italia si stavano svolgendo i primi festeggiamenti per la finale degli Europei 2020, di cui l’Italia è stata vincitrice a 53 anni di distanza dall’ultima volta.

Poche ore prima l’Argentina – seconda squadra per cui tifava Belen – ha vinto la Copa America. La showgirl ha festeggiato l’incredibile risultato scrivendo in una story via social: “Giornata fortunata: l’Argentina ha vinto, l’Italia ha vinto ed è nata Luna!”. A causa della gravidanza e del parto la showgirl non è riuscita a seguire le due partite.

Belen Rodriguez: l’amore

Il compagno della showgirl Antonino Spinalbese è sempre rimasto al suo fianco durante la nascita della sua bambina.

Sui social l’hair stylist milanese ha scritto un tenero messaggio dedicato a Luna Marì e ha ringraziato Belen per averlo reso padre. I due hanno deciso di far nascere la bambina a Padova, dove hanno affittato una lussuosa villa immersa nella natura in vista del momento del parto. Il piccolo Santiago è rimasto ad attenderli a Milano in compagnia dei nonni e dei due zii, Jeremias Rodriguez e Cecilia Rodriguez. La famiglia è più felice che mai per la nascita della piccola Luna Marì.