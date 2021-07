Belen Rodriguez, parto imminente: potrebbe avvenire a Padova

Manca pochissimo al parto di Belen Rodriguez: la showgirl avrebbe scelto Padova per la nascita della bambina.

Manca pochissimo al parto di Belen Rodriguez. La showgirl argentina avrebbe scelto Padova per la nascita della piccola Luna Marì. Belen sta passando i suoi ultimi giorni di gravidanza presso l’isola di Albarella, sita nella stupenda provincia di Rovigo.

Abbiamo nominato Padova per il parto di Belen, come mai? È molto semplice! L’ex di Stefano De Martino si è recata proprio presso l’ospedale della città per l’ultimo controllo prima che la sua bimba venga alla luce. Intanto, è giusto che Belen, a breve mamma per la seconda volta, passi un periodo di relax presso l’isola polesiana appartenente a Marcegaglia Group. La showgirl 36enne risulta essere ospite di alcuni amici veneti.

Parto Belen Rodriguez: le dichiarazioni di Francesco Moser

Francesco Moser, papà di Ignazio, ha rilasciato al Mattino alcune dichiarazioni riguardo la gravidanza di Belen Rodriguez: “Però speriamo che vada tutto bene, che la piccola sia sana e che diventi un’altra splendida Belen. Ma Ignazio è così, non mi dice mai niente: siamo due orsi trentini, lui e io”. Come informa la Voce di Napoli, Franco Moser, ex campione di ciclismo, non ha mai amato curarsi di media e frivolezze.

La sua unica occupazione adesso è curare le sue vigne in Trentino.

Parto Belen Rodriguez: Luna Marì cliccatissima sul web

Anche se non ha ancora visto la luce, la piccola Luna Marì è già ricercatissima dai follower sui vari social network. Francesco Moser ha dichiarato: “Ero a Padova proprio questa mattina e se lo avessi saputo sarei sicuramente passato a trovare Belén, visto che ci conosciamo e ormai è di famiglia”.

Parto Belen Rodriguez, la dedica a Santiago: “Per sempre il mio principe”

Belen Rodriguez ha recentemente postato su Instagram una foto col piccolo Santiago. In seguito, per un intero giorno, la showgirl argentina non ha pubblicato più ulteriori post. La showgirl ha postato alcuni aggiornamenti sulla piccola Luna Marì, che nascerà a breve. Tra i vari post, anche uno dedicato al suo primogenito avuto con Stefano De Martino. Così Belen ha voluto salutare i suoi follower sui social prima di recarsi in ospedale per la nascita della figlioletta. La foto con Santiago è corredata dalla seguente didascalia: “Sarai sempre il mio principe”. Una rassicurazione al suo bambino, al quale Belen garantisce il suo sempiterno amore di mamma.