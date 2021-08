Belen Rodriguez e Antonino festeggiano il loro primo anniversario: il video del loro lento

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno festeggiato il loro primo anniversario. Tutto quello che c'è da sapere.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno festeggiato il loro 1° anniversario insieme: la coppia ha raccontato la romantica serata tramite social.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il 1° anniversario

365 giorni di Belen e Antonino: la showgirl argentina e il giovane hair stylist milanese hanno festeggiato il loro 1° romantico anniversario, e sui social non hanno dimenticato di condividere alcuni dettagli della serata con i loro fan.

Per l’occasione i due si sono recati in un esclusivo locale sull’Isola di Albarella, dove hanno trascorso una serata intima all’insegna del romanticismo: appartati a lume di candela hanno degustato alcune prelibatezze prima di fare ritorno nella villa da loro affittata per trascorrere i primi giorni di vita della piccola Luna Marì. Una volta rientrati i due si sono concessi un lento a favore di telecamera e a seguire hanno postato il video sui social (dove ha fatto il pieno di like).

“Grazie per tutto questo!”, ha scritto la showgirl argentina, più felice che mai accanto al nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia d’amore

All’indomani dalla seconda rottura – definitiva – tra Belen e il suo ex marito, Stefano De Martino, la showgirl ha trascorso alcuni mesi da single prima d’incontrare Antonino a Ibiza. Tra i due sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e ben presto Belen avrebbe deciso di avere un figlio insieme al nuovo fidanzato.

La stessa showgirl ha dichiarato che sarebbe rimasta incinta appena un mese dopo aver iniziato a frequentare Antonino, ma la prima volta avrebbe perso la gravidanza: “Dopo poco che stavo con Antonino sono rimasta incinta per sbaglio. Era quasi impossibile che accadesse, invece è successo. Quando lo abbiamo scoperto non ce lo aspettavamo perché stavamo insieme da pochissimo”, ha confessato la showgirl, e ancora: “Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati, ma dopo quattro giorni l’ho perso.

Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Un mese dopo è arrivata Luna Marì”.

Belen Rodriguez: la nascita di Luna Marì

Belen è più felice che mai di aver potuto finalmente tenere tra le braccia la piccola Luna Marì, nata il 12 luglio 2021. La showgirl sui social condivide molte immagini della sua bambina.