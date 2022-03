Belen e Stefano De Martino sposi bis: le nozze sono nell’aria?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sposi bis: i due si giureranno amore eterno ancora una volta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, stando ad un chiacchiericcio sempre più insistente, potebbero giurarsi amore eterno per la seconda volta. Dopo il ritorno della fede sulle loro mani, le promesse da sposi bis sono nell’aria.

Belen e Stefano sposi bis

Poche persone pensavano di rivedere Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, ma quasi nessuno ipotizzava di vederli diventare sposi bis. Stando a quanto sostiene Dagospia, la showgirl argentina e il conduttore napoletano hanno deciso di rinnovare le promesse di matrimonio. Questo, in parte, sembra essere confermato dal ritorno della fede sulle mani di entrambi. E’ bene sottolineare che Belen e Stefano non hanno mai divorziato, quindi tutto è possibile.

Il ritorno di fiamma

Al momento, Stefano e Belen non hanno confermato il matrimonio. La Rodriguez, qualche settimana fa, ospite di Verissimo, ha dichiarato:

“Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa, ma non è così. Vivo sola e felice con i miei figli”.

In questa occasione, la showgirl argentina aveva sottolineato di non voler aggiungere dettagli perché “lui non vuole“.

Nelle ultime ore, però, Belen ha confermato, a modo suo, il ritrovato amore con Stefano.

Il video bollente fa impazzire i fan

In un resort insieme, a Courmayer stretti in un abbraccio o per le strade di Milano: i paparazzi li hanno beccati ovunque. Eppure, è stata la Rodriguez a dare la dimostrazione più importante del ritorno di fiamma: un video, in cui lei e Stefano sono a letto insieme, nudi e coperti da un lenzuolo.

Non servono altre parole, non trovate?