Belen Rodriguez fa il bagno con la figlia: l’incredibile somiglianza

Una foto di Belen Rodriguez e sua figlia Luna Marì ha fatto il pieno di like tra i fan dei social, che le trovano identiche.

Belen Rodriguez ha trascorso un weekend all’insgna del relax con i suoi figli e l’ex marito, Stefano De Martino. Sui social la showgirl ha postato una foto in compagnia della piccola Luna Marì, che ha fatto il pieno di like tra i fan.

Belen Rodriguez e la figlia: la somiglianza

In molti hanno trovato che Belen Rodriguez e sua figlia, la piccola Luna Marì, sarebbero praticamente identiche e infatti stra i commenti a una delle ultime foto postate dalla showgirl ne sono spuntati moltissimi che hanno a che vedere proprio con il colore degli occhi e la forma del viso della showgirl e della bambina. Tra i fan dei social però ce ne sono anche molti che trovano invece che la piccola Luna sia identica al suo papà, Antonino Spinalbese, che da alcune settimane si vocifera abbia dimenticato la showgirl argentina e trovato un nuovo amore (al fianco di Helena Prestes).

Belen Rodriguez e Stefano

Nel frattempo Belen e Stefano De Martino hanno confermato che sarebbero tornati a formare una coppia e il ballerino ha anche ammesso di considerare la piccola Luna come se lui fosse suo zio. Per il momento Belen e Stefano non hanno parlato pubblicametne dei motivi che li hanno spinti a tornare insieme ma sembra che la coppia sia più unita e affiatata che mai, e infatti i due hanno trascorso l’ultimo weekend in totale relax all’aria aperta proprio con Santiago e la piccola Luna.