L’influenza australiana ha colpito anche Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è riuscita a condurre l’ultima puntata de Le Iene, ma ha avuto sintomi molto forti, tanto che non riusciva ad alzarsi dal divano.

Qualche giorno fa, prima dell’ultima diretta dell’anno de Le Iene, Belen Rodriguez aveva annunciato di aver preso l’influenza. Ha fatto di tutto per poter essere in puntata e, grazie ad un pieno di vitamine, è riuscita a condurre il programma.

A distanza di qualche giorno da quel momento, è tornata sui social per spiegare meglio la sua assenza dal mondo virtuale.

Belen ha esordito:

“Non mi piace mai dare brutte notizie, ma stavolta mi sembra giusto farlo. Sono stata a letto sei sette giorni, perchè da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico. Mi sono presa questa bella variante australiana. Circa 3 settimane fa, avevo già preso l’antibiotico perchè son dovuta andare dal dentista e pensavo che la tosse mi passasse in fretta. Finchè non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perchè la mia assenza su Instagram”.