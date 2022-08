Belen Rodriguez: “Ho preso 4 kg in più! Pure di felicità”

Belen Rodriguez ha confessato di essere ingrassata durante questa estate all'insegna dell'amore e della famiglia.

Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla sua estate tra amore e famiglia e sui suoi chili in più.

Belen Rodriguez ingrassata

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia del marito, Stefano De Martino, e dei figli Luna Marì e Santiago.

Complice l’amore ritrovato per il ballerino, la showgirl sarebbe ingrassata di ben 4 chili e lei stessa lo ha svelato ai suoi fan dei social scrivendo: “Nel frattempo ho preso 4 chili! Pure di felicità”. Belen semrba dunque aver ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino dopo la loro difficile separazione nel 2020 e, a seguire, dopo quella avuta con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia.

Antonino Spinalbese al GF Vip

Secondo indiscrezioni la showgirl non avrebbe preso bene la notizia dell’ingresso di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. Belen infatti avrebbe timore di finire al centro dell’attenzione mediatica anche solo “di riflesso” perché collegata al suo ex. Antonino lavorava come hair stylist prima di conoscerla, mentre oggi ha intrapreso la carriera di modello e avrebbe inoltre una sua linea d’abbigliamento. I due hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene della figlia Luna Marì, ma lo stesso Antonino ha svelato che i contatti con Belen si limiterebbero a questioni inerenti la figlia e nulla di più.