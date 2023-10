Belen Rodriguez è tornata attiva sui social, portando con sé un mistero riguardo ad una donna che appare alle sue spalle. Di chi si tratta? Perché la showgirl l’ha inquadrata soltanto parzialmente?

Belen Rodriguez: il mistero della donna alle sue spalle

Dopo un silenzio social che ha fatto preoccupare i fan, Belen Rodriguez è tornata online. La showgirl argentina, al termine della relazione con Stefano De Martino, ha avuto bisogno di un vero e proprio periodo detox. Si vocifera che abbia addirittura trascorso qualche giorno in una clinica di Padova. Tralasciando i presunti problemi di salute, c’è un mistero che nelle ultime ore sta facendo discutere i seguaci. In uno degli scatti condivisi, alle spalle di Belen appare una donna: chi è?

Ecco chi è la donna alle spalle di Belen

Nella foto in questione, la Rodriguez è in uno chalet di montagna e si diletta in cucina. Guardando bene l’immagine, si nota una donna alle sue spalle inquadrata parzialmente. Chi è? Molto probabilmente, è stata proprio lei a scattare la fotografia a Belen. Non conosciamo l’identità della signora, ma ipotizziamo che possa essere mamma Veronica Cozzani, ritratta con la showgirl in altre immagini social che riguardano la montagna.

Le critiche a Belen Rodriguez

Il mistero della donna alle spalle di Belen ha dato il via ad una polemica degna di nota. La signora in questione appare con il grembiule, mentre la Rodriguez, che in teoria starebbe cucinando, è senza nulla. E’ bastato questo dettaglio a provocare gli haters. Tra i tanti commenti si legge: “Ma la signora col grembiule da cucina dietro nell’angolo, sta aspettando di poter tornare a cucinare dopo che avete scattato questa foto???”, oppure “A sinistra si vede quella che cucina davvero col grembiule ehehe…”, o ancora “Ma questa è la signora che cucina quando Belen ha finito di fare la foto?”.