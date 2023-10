Belen Rodriguez "è in clinica a Padova" e i figli sono con i rispettivi papà: i fan sono in allarme.

Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, Belen Rodriguez sarebbe stata avvistata in una clinica di Padova. I figli Santiago e Luna Marì sarebbero stati affidati ai rispettivi padri.

Belen Rodriguez “è in clinica a Padova”: l’indiscrezione

Qualche giorno fa, Belen Rodriguez è stata avvistata in una clinica di Padova. Stando a quanto sostengono una serie di indiscrezioni, la showgirl argentina potrebbe aver scelto anche la stessa struttura in cui due anni fa ha dato alla luce la piccola Luna Marì.

La clinica non conferma e non smentisce

La clinica di Padova è stata contattata dal Gazzettino per avere informazioni in merito ad un eventuale ricovero di Belen Rodriguez. Com’è giusto che sia, i responsabili della struttura non hanno confermato o smentito la sua presenza. Almeno su questo lato, la privacy è ancora garantita: “Non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti“.

Belen: Santiago e Luna Marì affidati ai rispettivi padri

Sempre secondo alcune indiscrezioni, Belen Rodriguez sarebbe partita tranquilla per Padova perché i suoi figli sono con i rispettivi padri, Santiago con Stefano De Martino e Luna Marì con Antonino Spinalbese. Nel frattempo, la showgirl argentina continua ad essere latitante dai social se non per sporadiche condivisioni di lavoro.