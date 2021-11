Belen Rodriguez: la foto super sensuale con un particolare che sconcerta i fan

Un nuovo scatto super sensuale di Belen Rodriguez ha scatenato i commenti dei fan: il particolare che ha dato il via ai commenti sui social

Lasciatasi per il momento alle spalle il gossip relativo alla rottura con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi in tutta la sua bellezza sui social. Nello specifico un recente scatto pubblicato su Instagram ha destato enorme curiosità da parte dei fan, corredata dal commento della stessa presentatrice: “Giocando con le mie foto”.

Meravigliosa e spettacolare come non mai, la showgirl argentina è dunque apparsa completamente nuda seduta su un cubo. I commenti per la sua bellezza ammaliante si sono ovviamente sprecati, tuttavia un fan ha notato un particolare ben preciso. Guardando infatti nel dettaglio la foto, il follower si è domandato: “Ma il pollice quanto è lungo?”, lanciando così l’ennesimo sospetto di un ritocchino con l’aiuto di Photoshop.

Belen Rodriguez: “Ma quanto è lungo?”

Un secondo ammiratore ha sottolineato con più ironia: “Il pollice del Grinch”, mentre un terzo ha precisato: “Leggermente modificata male al dito della mano. Photoshoppare meglio, please”. Il diluvio di commenti che si concentravano sul pollice della bella sudamericana ha così preso il sopravvento, relegando per una volta quelli concernenti la sua incredibile avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nel mentre Belen Rodriguez si è trovata a rispondere ai rumors sulla presunta liaison con Damiano David dei Maneskin. La conduttrice ha dunque precisato che si tratta di una fake news e che sono solo amici. Anche il cantante ha peraltro confermato in una storia su Instagram che si tratta solo di voci inventante.