Presunto flirt con Damiano dei Maneskin, anche Belen smentisce

Presunto flirt con Damiano dei Maneskin, anche Belen Rodriguez smentisce e lo fa rispondendo ad una domanda diretta di una follower su Instagram

Sul presunto flirt con Damiano dei Maneskin anche Belen Rodriguez smentisce le voci infondate per cui i due si frequenterebbero al di là di una sana amicizia: e dopo le precisazioni del rock performer arriva anche quella della showgirl che ad una follower spiega: “Siamo dolo amici”.

E due. Damiano aveva detto la sua in questi giorni e lo aveva fatto con toni senza appello, scrivendo una storia Instagram in inglese: “I’m reading a lot of bullsh**”. Il significato della frase è intuibile e traducibile con “so sentendo un sacco di sr***”.

Flirt con Damiano, Belen smentisce ogni pettegolezzo di questi giorni

Ma le campane vanno sentite entrambe, specie su rumors così eclatanti, e ci ha pensato la Rodriguez a cassare ogni prurito sul tema.

La show girl lo ha fatto ed ha smentito le letture che alcuni utenti avevano fatto a Deianira Marzano. Belen ha chiarito tutto nel corso do una conversazione Instagram con una follower. La donna le chiedeva: “Davvero frequenti Damiano?”.

Belen smentisce il flirt con Damiano e spiega: “Siamo solo amici e lo stimo”

E Belen: “Ma no! Siamo amici e lo stimo da morire da sempre!”. A seguire è arrivato il commento della stessa Deianira: “Ecco, smentisce la leggenda metropolitana! Menomale che lei è sempre simpatica, ironica e disponibile, ma Antonino non c’entrava nulla!”.

Sulla crisi con Spinalbese e sul flirt con Damiano Belen smentisce “due volte”

Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri e Belen, che ultimamente aveva anche risposto in merito alla presunta crisi con Antonino Spinalbese forse è stata vittima proprio del bisogno di trovare un personaggio che di quella crisi fosse terminale e causa scatenante. Bene: di sicuro sappiamo che quand’anche fosse così quel personaggio non è Damiano.