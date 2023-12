Nel corso della lunga intervista rilasciata a Domenica In, Belen Rodriguez ha parlato di tanti argomenti. Secondo alcuni, la showgirl argentina ha anche lanciato una frecciatina ad Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez: la frecciatina ad Alessia Marcuzzi è passata inosservata

Ospite di Domenica In, Belen Rodriguez ha vuotato il sacco sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Oltre a parlare della vita sentimentale, la showgirl argentina ha ripercorso la sua carriera e, nel farlo, ha lanciato una frecciatina ad Alessia Marcuzzi che è passata quasi inosservata.

Belen Vs Alessia: nel mezzo c’è L’Isola dei Famosi

Quando ha parlato degli innumerevoli tradimenti di De Martino, Belen non ha fatto nomi. Poco dopo, però, in molti hanno letto le sue parole come una frecciatina alla Marcuzzi. Nello specifico, la Rodriguez ha parlato della sua avventura all’Isola dei Famosi e ha elogiato Simona Ventura, conduttrice della sua edizione. Poco dopo, però, il timone del reality honduregno è passato ad Alessia. Secondo i fan è proprio questo il colpo basso che la showgirl ha voluto lanciare alla collega: ignorarla.

Belen, Alessia e Stefano: il triangolo c’è stato davvero?

Frecciatina a parte, una precisazione è d’obbligo: si è parlato a lungo di un tradimento di Stefano con Alessia ai danni di Belen, ma nessuno dei tre ha mai confermato la cosa. Ad oggi, quindi, non sappiamo se il triangolo ci sia stato per davvero o meno.