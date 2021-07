Belen Rodriguez, la prima foto in 3: lo scatto con il compagno e Luna Marì

Bellissima ed emozionante: conquista i fan la foto pubblicata da Belen che la ritrae insieme al fidanzato e alla loro bambina.

È una delle showgil più amate della televisione italiana. Piace per il suo fascino sorprendente e sensuale, per il suo carisma e la sua grinta. Conquista con la sua solarità e la belezza travolgente è la sua arma vincente. Le cronache rosa nostrane l’hanno seguita e paparazzata di continuo e spesso è finita nelle copertine dei settimanali italiani.

Voci e indiscrezioni hanno animato la sua vita sentimentale, stilisti e grandi marchi la contendono e in televisione è una presenza fissa di Tu si que vales. Belen Rodriguez torna a far parlare di sé e lo fa con la notizia più bella ed emozionante che la vede protagonista nei panni di madre: sui suoi social, infatti, è appena comparsa la prima foto con il compagno Antonino e la loro bambina, Luna Marì.

Belen Rodriguez, la prima foto in tre: lei, Antonino e Luna Marì

“Noi”: è con una breve descrizione che Belen Rodriguez condivide su Instagram uno scatto allo specchio che la immortala vicino al fidanzato Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì, dolcemente protetta dalle braccia della mamma.

I fan più appassionati della coppia si saranno accorti subito che la foto pubblicata sul profilo di Belen era già stata condivisa dal suo compagno.

Tuttavia, un momento così dolce è sempre speciale e molti follower si sono emozionati. Non sono mancati neppure i complimenti per il fisico da urlo sfoggiato dall’argentina: molte donne le chiedono consigli sul segreto per rimettersi in forma dopo il parto.

Belen Rodriguez, le foto con Luna Marì

Come molti fan già si aspettavano, la Rodriguez ha presto condiviso con loro il grande regalo che la vita le ha fatto.

Sui suoi social, infatti, ha subito condiviso le foto della sua secondogenita Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. Spesso, inoltre, mostra ai fan alcuni attimi con lei e il compagno, dagli istanti prima del parto alle notti in bianco. Dalla primissima foto postata sui social, Belen non ha nascosto la felicità condivisa con Antonino. “Siamo di una felicità indescrivibile”, aveva scritto. Sensazionale anche lo scatto in famiglia: una foto allo speccio con Belen, il fidanzato e la loro bambina.

Belen Rodriguez, la foto di Santiago e Luna Marì

Tra gli scatti preferiti dei follower, c’è la fotografia del piccolo Santiago che tiene in braccio la sorellina Luna Marì.

Adesso i fan sperano di vedere presto nuovi post dei due fratellini.