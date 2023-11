Belen Rodriguez, le foto bollenti con Elio non convincono i fan: "Poco spontanee"

Belen Rodriguez ha condiviso sui social alcuni scatti bollenti che la ritraggono in compagnia di Elio Lorenzoni alle Maldive, e come sempre, è stata travolta da un’ondata di critiche da parte dei fan.

Belen Rodriguez: le critiche alle foto

Belen è da poco rientrata da una vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni e, sui social, ha postato una serie di scatti in cui si vedono lei e l’imprenditore abbracciati sulla sabbia o difronte al tramonto. Le foto non hanno convinto i fan dei social che, anzitutto, hanno chiesto alla showgirl se per caso “un fotografo professionista” fosse partito insieme a loro e, a seguire, hanno sostenuto che Belen abbia fatto lo stesso genere di foto anche con tutti gli altri suoi ex (con cui, guarda caso, è sempre partita per le Maldive).

Al momento la showgirl non ha replicato alle critiche in circolazione e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. La showgirl domenica 26 novembre è attesa nel salotto tv di Domenica In e, secondo indiscrezioni, finalmente parlerà della fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino e dell’inizio di quella con Elio Lorenzoni (che è stato uno dei suoi migliori amici per quasi 10 anni).