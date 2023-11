Belen e Elio insieme alle Maldive: le critiche sui social

Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza da sogno con il fidanzato Elio Lorenzoni alle Maldive, e sui social è stata travolta dalle critiche degli haters.

Belen Rodriguez alle Maldive: le foto con Elio

Belen Rodriguez sembra aver trovato la vera felicità accanto all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni e, dopo aver trascorso con lui un weekend in montagna insieme ai suoi figli, ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del romanticismo e del relax alle Maldive.

Sui social la showgirl si è mostrata mentre dava un bacio al fidanzato sotto ad alcune palme e mentre raggiungeva con lui una spiaggia a bordo di una bicicletta. Le foto in questione hanno scatenato una bufera in rete, e c’è chi le ha scritto: “E i figli ovviamente a casa, ha ragione è troppo stressata!”, e ancora: “Poverina, stanca, stressata, aveva bisogno di una vacanza pagata da tutti gli sponsor, con il suo “grande amore”! Patetica”, e anche: “Li porti tutti lì! Che fantasia”. La showgirl non ha replicato alle critiche in circolazione e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Belen ha recentemente svelato che lei e Elio sarebbero legati da circa 5 mesi, ma in tanti credono che la sua storia con l’imprenditore le sia servita soltanto ad ottenere visibilità.