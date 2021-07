Belen Rodriguez, le foto dalla sala parto: “Lo sguardo d’ansia di Antonino”

Belen Rodriguez ha condiviso con i fan alcune foto dei momenti in cui è nata la sua seconda figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez ha postato sui social alcune immagini risalenti alla notte tra l’11 e il 12 giugno, quando all’ospedale di Padova ha dato alla luce la sua seconda figlia, Luna Marì.

Belen Rodriguez: le foto dalla sala parto

Pochi giorni dopo la nascita della sua seconda figlia, Luna Marì, Belen Rodriguez ha postato sui social alcune tenere immagini in cui il suo fidanzato, Antonino Spinalbese, è ritratto nella sala parto ai piedi del suo letto. “Lo sguardo d’ansia di un uomo prima del parto”, ha scritto la showgirl postando, a seguire, le immagini della piccola Luna Marì appena nata. Oggi Antonino è più felice che mai di essere diventato papà per la prima volta, e sui social lui e Belen non perdono occasione per mostrarsi insieme alla loro bambina.

La coppia ha trascorso i primi giorni dopo il parto all’Isola di Albarella, dove i parenti di Belen hanno fatto visita i due e conosciuto per la prima volta la loro bambina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez: la dedica di Antonino

Una volta nata la piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese ha scritto via social una tenera dedica per la bambina e ovviamente non ha dimenticato di ringraziare Belen per avergli donato questa gioia. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”, ha scritto l’hair stylist milanese, che oggi sembra aver finalmente trovato la felicità.

Belen Rodriguez: l’amore

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti circa un anno fa, all’indomani della rottura di Belen Rodriguez e del suo ex marito, Stefano De Martino.

La storia tra i due è diventata seria in pochissimo tempo e la stessa showgirl ha confessato di essere rimasta incinta una prima volta ad appena un mese dall’inizio della loro frequentazione. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”, ha dichiarato la showgirl, che oggi ha realizzato con il giovane hair stylist il suo sogno d’amore.