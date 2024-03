Accesa lite tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in un ristorante. La showgirl argentina se la sarebbe presa con l’ex re dei paparazzi.

Belen Rodriguez, la lite con Fabrizio Corona

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno discusso in un ristorante. I due hanno sempre dichiarato di essere in buoni rapporti, ma qualche giorno fa si è scatenata una lite accesa in pubblico. Lo ha raccontato Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo quanto riportato, la showgirl argentina era a pranzo fuori con la madre e un’amica in un albergo nel centro di Milano. Poco dopo è arrivato Fabrizio Corona, ma la sua presenza ha scatenato Belen, che si è resa conto che insieme a lui sono arrivati alcuni fotografi che si sono appostati fuori dal ristorante.

Belen Rodriguez a Fabrizio Corona: “Mi fai saltare i contratti”

Lo scopo dei paparazzi era fotografare Belen Rodriguez, ma anche Melissa Satta che, come riportato da Dagospia, era a pranzo con un amico, dopo la rottura con Berrettini. “Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti” avrebbe urlato Belen Rodriguez che sembrerebbe essere in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle. I due hanno poi fatto pace e la discussione si è conclusa.