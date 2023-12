"Per me Stefano non ha saputo fare il marito" dichiara Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si è confessata a cuore aperto a Domenica In con Mara Venier. La showgirl ha così parlato della separazione dall’ex marito Stefano De Martino, della depressione e di come ha ritrovato la felicità.

Altre accuse contro Stefano

Belen ha raccontato come ha scoperto dei tradimenti e come questo l’abbia sprofondata nella depressione.

“Ho iniziato a non respirare più, ora peso 57 chili, ero arrivata a pesare 49 chili. Non mi alzavo più, non aprivo le finestre. Aprirle non è stato facile, in una stanza con tanti pianti, tante delusioni ma la luce piano piano è tornata.” Dichiara con sicurezza: “Per me Stefano non ha saputo fare il marito. Io se ti vedo cadere ti prendo la mano e ti aiuto a rialzarti. Per me non mi amava.”

Poi c’è stata la sofferta decisione di farsi ricoverare: “Mi sono autoconsegnata perché non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono guardata e mi sono detta: stai morendo. In un momento di lucidità mi sono accorta, la depressione non te lo fa vedere. Ho cancellato delle mie foto da Instagram perché non me ne sono resa conto.”

Dopodiché ha lasciato Stefano, con una lettera.

La nuova felicità con Elio

Ora Belen Rodriguez ha ripreso in mano le redini della sua vita. E ha trovato un nuovo amore: Elio Lorenzoni.

La conduttrice conferma che non appena avrà divorziato da Stefano sposerà il suo nuovo compagno. “Oggi ho una persona per bene accanto e non mi sembra vero. Ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno: mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti e non era neanche piacevole starmi vicino in quei momenti.”