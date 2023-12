Dopo la sua esplosiva intervista a Domenica In, Belen Rodriguez avrebbe ricevuto la replica da parte del suo ex marito, Stefano De Martino, che a Che Tempo Che Fa ha sottolineato come per lui esisterebbero due verità.

Belen Rodriguez: la replica di Stefano De Martino

Secondo indiscrezioni Belen Rodriguez si sarebbe fatta una sonora risata ascoltando la replica di Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa e, inoltre, a fonti a lei vicine, avrebbe precisato che le donne con cui il conduttore l’avrebbe tradita non sarebbero affatto famose (come ipotizzato da qualcuno secondo cui lui sarebbe stato anche con Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi).

Stefano ha preferito glissare difronte alle accuse della showgirl argentina e, in merito alla fine della loro storia, ha detto: “E’ una riflessione. Nel senso che quando finiscono le relazioni in generale ci sono sempre due verità. Ognuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica, di raccontarla, c’è chi invece se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità semplicemente perché ho dei motivi, due dei quali, i più importanti, sono il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente tanto bene ancora, e il secondo, quello più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. E questa per me è la cosa fondamentale”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?