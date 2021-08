Belen Rodriguez sgridata dal figlio Santiago: “Ti fai tremila foto al giorno”

Belen Rodriguez è stata sgridata dal figlio Santiago. Un divertentissimo siparietto tra la showgirl e il figlio avuto da Stefano De Martino.

Ci sono alcune occasioni in cui genitori e figli si scambiano un po’ i ruoli, così i bambini assumono degli atteggiamenti da grandi. Si tratta proprio di quello che è successo a Santiago e Belen Rodriguez, che è stata sgridata da suo figlio, che ritiene che la mamma si scatti troppe foto durante il giorno. La showgirl ha risposto ironicamente al suo bambino e si è creato un siparietto davvero molto dolce e divertente.

Santiago sta crescendo e inizia ad osservare meglio il comportamento dei suoi genitori, tanto da prenderli anche un po’ in giro. Belen stava parlando con il figlio che, vedendola con il cellulare in mano per fare una story, l’ha immediatamente sgridata, scatenando la sua risata.

Belen Rodriguez: la sgridata di Santiago

“Ti fai tremila foto al giorno” ha dichiarato Santiago alla sua mamma, mentre aveva il cellulare in mano come sempre.

La showgirl è rimasta molto stupita dalle parole di suo figlio e ha risposto alla frecciata neagando quanto era appena stato detto. Il bambino allora ha nuovamente risposto alla sua mamma. “Eh ma come no. Ho contato trecento foto e ancora del 2021” ha detto il bambino. Un simpaticissimo battibecco tra mamma e figlio che ha conquistato tutti i fan della showgirl. In sottofondo nel video si sentono i versetti della piccolina di casa, che ha già fatto innamorare tutti.

Belen Rodriguez: la piccola Luna Marì

Santiago è sempre più grande e bello e riesce sempre a conquistare tutti con la sua simpatia. Un piccolo Stefano De Martino, come in tanti hanno sempre sottolineato. La piccola Luna Marì, l’ultima arrivata, è nata un mese e mezzo fa, dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese. La piccola ha fatto il suo debutto sui social network fin da subito e ogni volta che mamma Belen condivide una sua foto o un suo video i fan impazziscono. Una famiglia allargata davvero molto unita, con due piccoli splendori che rendono più belle le giornate della showgirl.