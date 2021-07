Belen Rodriguez sostituita a “Tu sì que vales”? Le novità sul talent show di Canale 5

Belen Rodriguez potrebbe essere sostituita nella conduzione di "Tu sì que vales" dopo la nascita di Luna Marì: le ultime sul programma

Divenuta mamma della piccola Luna Marì da pochissime ore, Belen Rodriguez appare ragnante sui social. Intenta a coccolare la nuova arrivata, frutto dell’amore con l’hair stilyst Antonino Spinalbese, il periodo dello svezzamento coinciderà tuttavia con l’inizio delle registrazioni della nuova edizione di “Tu sì que vales”, programma da lei condotto orami da molti anni.

Come ogni anno, le registrazioni del format avvengono infatti in piena estate. Di conseguenza la showgirl argentina potrebbe venire sostituita per le prime puntate, essendo alle prese con la piccola di casa.

Ma chi sarà il Vip scelto per questo importante compito?

Stando alle indiscrezioni che circolano online, le prime registrazioni della nuova edizione del programma di Maria De Filippi dovrebbero iniziare tra il 12 e il 13 luglio 2021.

L’ipotesi più plausibile è dunque che la conduzione sia affidata in toto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, già storici colleghi di Belen.

Ovviamente con loro ci saranno come al solito i cinque giudici, ossia la stessa Queen Mary, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli, quest’ultima in veste di “vox populi”. I casting sono del resto aperti già da qualche mese, mentre grande attesa è riservata alla divertentissima Scuderia Scotti!