Belen s’improvvisa parrucchiera: il look del figlio Santiago

Belen Rodriguez è stata la parrucchiera "d'eccezione" per suo figlio Santiago.

Belen Rodriguez è stata l’hair stylist d’eccezione per suo figlio Santiago e lei stessa ha mostrato orgogliosa il suo nuovo look sui social.

Belen Rodriguez: il figlio Santiago

Belen Rodriguez ha assecondato un desiderio di suo figlio Santiago e, arricciacapelli alla mano, ha realizzato per lui una folta chioma riccia.

La showgirl ha mostrato orgogliosa il risultato ottenuto sui social e ha fatto il pieno di like tra i fan, felicissimi di vederla alle prese con i suoi due bambini. Il piccolo Santi cresce ogni giorno di più e, secondo i fan dei social, sarebbe sempre più somigliante a suo padre Stefano De Martino.

La figlia Luna Marì

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta il 12 luglio 2021, quando ha dato alla luce sua figlia, Luna Marì.

Lei e il padre della bambina, Antonino Spinalbese, si sono lasciati pochi mesi dopo. Da alcuni mesi a questa parte si vocifera che la showgirl sia tornata insieme all’ex marito, Stefano De Martino, ma sulla questione non sono state fornite conferme dai due diretti interessati.

Nelle ultime settimane i due sono stati avvistati durante un loro romantico weekend in barca e i fan dei social sono in attesa di sapere se la coppia uscirà di nuovo allo scoperto.

I due si erano separati per la seconda volta nel 2020, all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus. La showgirl non aveva parlato pubblicamente dei motivi che li avevano spinti a separarsi e, a seguire, si era legata a Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia.