Benedetta Rossi si rilassa in piscina col marito Marco: le foto inedite della food blogger

Già regina indiscussa dei social, Benedetta Rossi è apparsa su Instagram in una versione totalmente inedita insieme al marito

Senza dubbio una delle food blogger più apprezzate d’Italia, Benedetta Rossi continua a riscuotere un successo enorme con il suo Fatto in casa da Benedetta, dove spiega semplici quanto assai gustose ricette della tradizione.

Insieme al compagno Marco Gentili, l’esperta di cucina porta avanti anche un rinomato agriturismo in provincia di Fermo nelle Marche.

La coppia, sposata da oltre 10 anni, appare peraltro più felice e innamorata che mai, non solo in tv ma anche sui social. In rete, del resto, la simpatica influencer sembra riscontrare un seguito enorme, tanto da avere un profilo Instagram che conta oltre tre milioni di follower.

Benedetta Rossi: lo scatto che nessuno si aspettava

Di recente, proprio sul popolare social network, Benedetta Rossi si è mostrata in uno scatto del tutto inedito insieme all’adorato marito Marco.

L’immagine non è ovviamente passata inosservata ai tanti fan della 48enne, che non hanno mancato di farle pervenire i loro entusiasti commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Eccola dunque in pieno relax in piscina, per la prima volta lontana dai fornelli! Nel dettaglio, i due coniugi marchigiani si sono regalati una giornata alle terme, tra riposo e tanto amore.

Come detto, i follower le hanno lasciato tantissimi complimenti, confermando il loro amore per la brava e genuina food blogger.