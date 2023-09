A Benevento, una giovane di 26 anni affronterà un processo a dicembre in seguito a un'accusa. Tuttavia, la giovane sostiene che l'accusa sia infondata

Sospettata di aver rubato circa 10.000 euro, la giovane di 26 anni da San Leucio del Sannio avrebbe preso il denaro dalla cassa e ottenuto ulteriori fondi non pagando per i biglietti “gratta e vinci”. Questi presunti crimini sono avvenuti mentre lavorava in un bar-tabaccheria a Benevento.

La giovane dipendente della tabaccheria: di cosa è accusata

Il giudice Nuzzo ha accettato la richiesta della Procura di mandare a processo la giovane per presunti reati commessi fino al 26 settembre 2019. Secondo gli investigatori, la giovane, che era impiegata come barista e addetta alle vendite in una tabaccheria, avrebbe avuto accesso ai biglietti “gratta e vinci”.

La persona avrebbe grattato biglietti della lotteria, come riporta ottopagine.it, incassando i premi dei biglietti vincenti, con particolare attenzione ai biglietti di diversi tipi, tra cui “Numeri fortunati,” “Turista,” “Mega,” “Maxi,” e “20X.”, nel dettaglio, sembra che abbia grattato numerosi biglietti della lotteria, incassando i premi dei biglietti vincenti. In particolare, avrebbe concentrato la sua attenzione su tipi specifici di biglietti, tra cui “Numeri fortunati,” “Turista,” “Mega,” “Maxi,” e “20X.”

L’udienza preliminare e l’inizio del processo: 14 dicembre 2023

L’indagata ha costantemente negato l’accusa, sostenendo che questa sia una forma di ritorsione in risposta alla causa legale intentata contro la proprietaria dell’azienda, difesa dall’avvocato Antonio Leone, con l’aggravante dell’abuso di un rapporto di prestazione d’opera. Nella giornata del 18 settembre 2023 si svolge l’udienza preliminare in vista della fissazione della data di inizio del processo, previsto per il 14 dicembre.