Beni per 400mila euro sequestrati ad un pregiudicato: auto, moto, contante ed un'azienda gestita anche dai suoi familiari sodali con i suoi fini

In Puglia beni per 400mila euro sono stati sequestrati ad un pregiudicato: l’uomo è sospettato di far parte di un gruppo malavitoso dedito allo spaccio di droga.

Il sequestro è avvenuto a Taranto con la confisca di circa 400mila euro, nei confronti di un pregiudicato 46enne del posto.

La presunzione di reato su cui ha fondato il provvedimento della polizia è quella per cui il 46enne sarebbe un “presunto appartenente ad un sodalizio criminoso dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio ed altri gravi reati, attualmente detenuto in carcere”. Le indagini sono state effettuate sul periodo fra il 2009 e il 2021 ed da essere è stata ipotizzata la “sproporzione dei beni nella disponibilità dell’uomo rispetto alla sua capacità reddituale”.

Auto, moto, contante ed un’azienda

Ma cosa è stato sequestrato all’uomo? Due autovetture, un autocarro, due motocicli, un ciclomotore, un’ingente somma di denaro contante “nonché una ditta gestita anche dai suoi familiari, che avrebbero condiviso con lui gli interessi affaristico-criminali, specialmente aiutandolo a nascondere i soldi in casa”. Per l’uomo è scattata anche l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, che sarà discussa il 16 febbraio 2023.