Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono marito e moglie: il cantante italiano ha sposato la compagna in Comune. Il video.

Il cantante Benjamin Mascolo ha sposato in Comune la compagna Greta Cuoghi: le nozze, organizzate in gran segreto, sono state scoperte da alcuni fan che hanno filmato la coppia e hanno postato il video sui social.

Benjamin Mascolo ha sposato Greta Cuoghi in Comune

È trascorso poco più di un anno dal giorno in cui il cantante italiano ha annullato le nozze con la sua ex storica, l’attrice amerina Bella Thorne. Il loro amore difficile e travagliato sembra, ormai, essere soltanto un ricordo lontano. Poco dopo la rottura, Mascolo ha cominciato a frequentare Greta Cuoghi, con la quale si è unito in matrimonio nella mattinata di lunedì 13 novembre.

Alcune settimane fa, era stato proprio l’artista a comunicare di aver deciso di sposare la fidanzata. Lunedì 13, poi, la coppia si è recata al comune per diventare marito e moglie.

Il video sui social

Nonostante l’intenzione dei novelli sposi fosse – evidentemente – quella di celebrare il matrimonio in modo intimo e privato, tenendosi lontani dai riflettori e restando in compagnia di pochi invitati scelti, la coppia è stata scoperta.

Qualcuno, infatti, è riuscito ad avvistare e a filmare l’ex membro del duo Benji&Fede insieme alla compagna mentre stavano lasciando il comune. Il video è, inevitabilmente, finito sui social, diventando virale.