Benjamin Mascolo: "Prendevo sette pasticche di ecstasy al giorno"

Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sui problemi di droga da lui vissuti in passato.

Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sulle cause del suo addio a Bella Thorne e sul periodo buio da lui attraversato tra dipendenza da sostanze e depressione.

Benjamin Mascolo: la dipendenza da droghe

Da oltre un anno Benjamin Masso starebbe proseguendo il suo percorso di disintossicazione e per la prima volta lui stesso ha svelato quanto sia stato difficile combattere contro una dipendenza da droghe e quanto essa abbia causato il suo addio a Bella Thorne e, a seguire, la sua depressione.

“Facevo uso di anfetamine senza prescrizione, ci aggiungevo due, tre volte a settimana funghi psichedelici poi sono arrivato a farmi sei, sette, pasticche di ecstasy in un giorno. Prendevo qualsiasi cosa ed emotivamente ero distrutto. Avevo calpestato i miei valori e trattato con insufficienza persone a cui volevo bene. Mi sentivo una persona di mer*a. Almeno una volta ho rischiato di morire di overdose e, in quel momento, mi ripetevo di voler vivere”, ha confessato il cantante, mentre sulla sua rottura da Bella Thorne ha aggiunto:

“Mi ha affascinato la sua intelligenza, il suo modo di essere sé stessa. C’è stato un periodo in abbiamo avuto rapporti sessuali con altre ragazze, insieme. Non mi rendevo conto che quella cosa stava andando a erodere la nostra intimità, ero entrato in un loop che ha reso tossico il rapporto”. Alcuni mesi fa il cantante ha annunciato la sua rinascita dopo aver attraversato il periodo più buio della sua vita e dopo aver trascorso quasi un anno senza fare uso di sostanze.