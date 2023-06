Benji rompe il silenzio su Bella Thorne: "Su OF guadagnava milioni. I soldi ci hanno allontanati"

Benjamin Mascolo ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con la modella e attrice Bella Thorne.

Benjamin Mascolo: l’addio a Bella Thorne

A oltre un anno dal suo addio alla fidanzata Bella Thorne, Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede ha rotto il silenzio sulle motivazione che l’avrebbero portato ad allontanarsi dalla modella (che nel frattempo sembra aver ritrovato la serenità accanto all’attivista Mark Emms, che le ha recentemente regalato un anello da 100.000 dollari). Benji ha dichiarato che alla base della rottura tra lui e Bella Thorne vi sarebbe stato il denaro e in particolar modo il fatto che lei, attraverso il suo canale Only Fans, fosse arrivata a guadagnare milioni.

“Posso dirle che nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia… Anche il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso. Credo che lo dimostrino le mie scelte di vita: abbiamo sciolto Benji e Fede all’apice del successo perché era arrivato il momento di dire stop e di raccontarci in maniera nuova”, ha rivelato il cantante, e ancora: “Bella invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sono anche dell’idea che una donna debba essere libera di fare quello che vuole del proprio corpo, però ci vuole condivisione di valori e di vedute, altrimenti il castello crolla”. La modella e attrice replicherà alle parole del suo celebre ex?