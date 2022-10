Berlusconi: “Cattaneo capogruppo alla Camera, Ronzulli al Senato”

Sicuro che "ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare" il Cav sceglie "Cattaneo capogruppo alla Camera, Ronzulli al Senato"

Silvio Berlusconi dixit: “Cattaneo capogruppo alla Camera, Ronzulli al Senato”: arrivano con una nota ufficiale le cosiddette e per parte nomine “compensative” del Cav dopo la retromarcia sulla richiesta di un dicastero per la fedelissima su cui aveva incontratola “diga” di Giorgia Meloni.

Ad ogni modo Silvio Berlusconi ha scelto: “La mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato”.

Questo dopo il simmit a due in via della Scrofa e secondo il leader di Forza Italia “per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo”. Il leader azzurro lo ha scritto in una lettera ai parlamentari forzisti in vista dell’elezione nel pomeriggio dei capigruppo di Camera e Senato.

E la chiosa di Berlusconi è stata un augurio: “Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore“.