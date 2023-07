Berlusconi, il ricordo emozionato di Galliani: "Il giorno prima di morire mi chiamò per parlare di calcio"

Adriano Galliani, insieme a Silvio Berlusconi ha formato una delle coppie più solide del mondo del calcio. Com’è noto i due sono stati artefici di quel “Milan dei miracoli” che, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del 2000 ha vinto praticamente tutto, mentre in tempi più recenti, il Monza, dopo aver guadagnato la A è riuscito a godere un sereno e meritato salvataggio.

Nel corso del suo intervento di apertura del calciomercato che si è tenuto al Grand Hotel Rimini, l’AD del club brianzolo ha ricordato con parole piene d’emozione, l’amicizia che lo legava al Cavaliere, rivelando anche cosa si dissero nell’ultima telefonata avvenuta poche ore prima della sua morte.

Berlusconi, l’ultima telefonata tra Galliani e il Cavaliere

Proprio in merito alle ultime ore del Cavaliere, Galliani ha raccontato cosa si dissero nella loro ultima conversazione: “Il giorno prima della sua morte, l’11 giugno, io ero a Istanbul e verso le 17 mi ha chiamato per parlare di calcio. La felicità che ti dà lo sport non te la dà nient’altro. I suoi occhi più felici in 43 anni insieme li ho visti nel 1989 dopo il 4-0 contro la Steaua Bucarest”.

“Quando l’ho conosciuto ero già un dirigente del Monza”

Infine Galliani ha ricordato quando le strade tra lui e Silvio Berlusconi si sono incrociate: “Quando l’ho conosciuto ero già un dirigente del Monza e l’unica condizione che posi per lavorare per lui, era continuare a seguire il Monza, in casa o in trasferta. Curai l’acquisto delle sue reti e dal 1° dicembre 1985 è inizia l’avventura poi conclusa pochi mesi dopo con l’acquisto del Milan, un’era durata 31 anni nella quale abbiamo vinto tutto grazie anche alla presenza di Arrigo Sacchi e al gioco di quella fantastica squadra che ha reso realtà il sogno di Berlusconi ovvero conquistare successi e trofei esprimendo un calcio bello”.